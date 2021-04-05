بكلمات مثيرة.. نجم ليفربول يشعل موقعة ريال مدريد مبكرا

أبدى ناثانيال فيليبس، مدافع ليفربول، حماسا قويا للمواجهة المقررة غدا الثلاثاء، أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وقال فيليبس، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "هو (ريال مدريد) بالتأكيد ناد مبدع.. هذا يظهر فيما حققوه، والألقاب التي فازوا بها، والمستوى الذي حافظوا عليه لسنوات وسنوات، واللاعبين الذين مثلوهم أيضا".

وأضاف: "لكن عندما تواجههم لا تنظر إلى ذلك.. ففي نفس الوقت، ليفربول على ذات المستوى من حيث ما أنجزه.. لذا عندما تشارك في مباراة من هذا القبيل، يجب أن تتعامل معها على أنها مجرد مباراة".

وتابع: "من الواضح أنك ستواجه أفضل اللاعبين، لكن في رأيي عليك التعامل مع كل مباراة، كما لو كنت ستواجه أفضل منافس على الإطلاق، ولن يكون الأمر مختلفا في هذا اللقاء".

وغاب فيليبس عن ليفربول خلال دور المجموعات، لكنه شارك أمام لايبزيج الألماني، لحساب ثمن النهائي.