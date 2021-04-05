Advertisements

بكلمات مثيرة.. نجم ليفربول يشعل موقعة ريال مدريد مبكرا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أبدى ناثانيال فيليبس، مدافع ليفربول، حماسا قويا للمواجهة المقررة غدا الثلاثاء، أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

 

وقال فيليبس، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "هو (ريال مدريد) بالتأكيد ناد مبدع.. هذا يظهر فيما حققوه، والألقاب التي فازوا بها، والمستوى الذي حافظوا عليه لسنوات وسنوات، واللاعبين الذين مثلوهم أيضا".

 

وأضاف: "لكن عندما تواجههم لا تنظر إلى ذلك.. ففي نفس الوقت، ليفربول على ذات المستوى من حيث ما أنجزه.. لذا عندما تشارك في مباراة من هذا القبيل، يجب أن تتعامل معها على أنها مجرد مباراة".

 

وتابع: "من الواضح أنك ستواجه أفضل اللاعبين، لكن في رأيي عليك التعامل مع كل مباراة، كما لو كنت ستواجه أفضل منافس على الإطلاق، ولن يكون الأمر مختلفا في هذا اللقاء".

 

وغاب فيليبس عن ليفربول خلال دور المجموعات، لكنه شارك أمام لايبزيج الألماني، لحساب ثمن النهائي.

أخبار تهمك

مجموعة الزمالك.. أزمة في الترجي قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ 42 دقيقة

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي مهدد بفقدان الجناح الطائر أمام الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رايولا يكشف حقيقة طلباته لانتقال هالاند إلى برشلونة

منذ ساعتين

بكلمات مثيرة.. نجم ليفربول يشعل موقعة ريال مدريد مبكرا

منذ 39 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ ساعة و 16 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع سلع رمضان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُجري تغييرات موسعة على تشكيل الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:53 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

05:01 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج