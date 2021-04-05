زيدان يتحدث عن إصابات هازارد المُتكررة مع ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه سينتظر لحين تعافي نجمه البلجيكي الدولي إدين هازارد قبل الدفع به في المباريات.





وألمح زيدان قبل أيام أن هازارد قد يشارك في المباراة أمام ليفربول الإنجليزي مساء الثلاثاء بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ، بعد غيابه عن الملاعب منذ 13 مارس الماضي بسبب الإصابة في الحوض، لكن اللاعب البلجيكي لم ينضم للقائمة التي أعلن عنها المدرب الفرنسي اليوم الاثنين.





ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن زيدان قوله "الشيء الأهم بالنسبة له أن يعود بتأني ، الشيء المهم بالنسبة لنا أن يتعافى بشكل كامل".





وأضاف "لا نسمح أبدا بمشاركة لاعب إن لم يكن جاهزا تماما، بالتأكيد نريد وجوده في الفريق، الآن سنتعامل مع الأمور خطوة بخطوة وسنرى متى سيعود".





وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ فوز الريال بقيادة زيدان على ليفربول بقيادة يورجن كلوب في نهائي البطولة القارية عام 2018.





وأشار زيدان "لا نفكر في الماضي، الماضي بات من الماضي ، الشيء المهم هو الآن ومباراة الغد".





وبسؤاله عن غيابات ليفربول في خط الدفاع، قال زيدان "لا أعرف ما إذا كان ذلك نقطة ضعف، بسبب وجود بدائل جاهزة لتعويض الغيابات".





ويفتقد النادي الملكي جهود قائده سيرخيو راموس في مباراة الغد، وهو ما عقب عليه زيدان بالقول "نحن أيضا لدينا إصابات لكن مصدر القوة هو الفريق".



