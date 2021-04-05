مستشار الرئيس يكشف طرق الوقاية من الحساسية في فصل الربيع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن حساسية الربيع موسمية وتظهر في فصل الربيع فقط لعدة أسباب منها تطاير حبوب اللقاح الخاصة بالزهور والأشجار.



وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن فصل الربيع يشهد بعض العواصف الرملية والترابية، وهذا يهيج الأغشية المخاطية، كما أن هذا الفصل يشهد تذبذب في درجات الحرارة، وهذا يسهل بصورة كبيرة ظهور اعراض الحساسية.



ولفت إلى أن هناك إمكانية لتناول بعض الأدوية التي تقلل من أعراض الحساسية، كما أن الابتعاد عن العواصف الرملية والترابية يلعب دورًا هامًا في تفادي ظهور أعراض الحساسية.

