بشرط التطعيم ضد كورونا.. تعرف على ضوابط أداء العمرة والصلاة بالحرم المكي في رمضان

أيام تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية، بسبب جائحة كورونا التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 131 مليون حالة إصابة، وما يقترب من 3 ملايين حالة وفاة.



وتتجه أنظار المسلمين في هذا الشهر الكريم إلى الأماكن الدينية المقدسة، وعلى رأسها الحرم المكي، الذي تقرر رفع الطاقة التشغيلية له مع اقتراب شهر رمضان، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها ضوابط أداء العمرة والصلاة بالحرم المكي في رمضان:



نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، قوله إنه انطلاقًا من حرص القيادة السعودية على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم، مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:



- منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين، محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.



- حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا،"، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.



- عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.



وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.



يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين وزوار وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتنفيذ الخطة الميدانية، واستمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة ضيوف الرحمن.



وأشار السديس إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، وتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية وتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين، موضحا أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات القيادة الحكيمة وبكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.