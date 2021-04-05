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مصطفي درويش ينتهي من تصوير مشاهده في "بين السما والارض"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهي الفنان مصطفي درويش، من تصوير مشاهده اليوم في مسلسل "بين السما والأرض" وأكد أنها تجربة مختلفة.

العمل الجديد استعان طاقهم بالمطرب رامي جمال لوضع صوته على تتر العمل الجديد بعد الاتفاق على الكلمات بشكل نهائي من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام في اولى تجاربه في الدراما التليفزيونية.

مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

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