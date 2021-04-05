مستشار الرئيس: مصر تشهد الآن تصاعد في الموجة الثالثة لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر تشهد تصاعد في إصابات الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال هذه الفترة، معقبًا: "زيادة إصابات كورونا منتشرة الآن سواء المعروفة رسميًا أو الموجودة في المنازل"



وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أعراض الإصابات تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، ثم السعال، وآلام في الجسم، والعطس، وهذه الأعراض تتشبه مع نزلات البرد، ولذلك إذا تم فقدان حاسة التوق والشم، فهذا يعني الإصابة بفيروس كورونا.



ولفت إلى أن بعض المصابين بفيروس كورونا يصابوا بصداع شديد، والبعض يشعر بآلام شديدة في الجسم، والبعض يشعر بأعراض في القلب، ولكن الغالبية العظمى من أعراض كورونا تأتي في الجهاز التنفسي بنسبة تصل لـ90%.

