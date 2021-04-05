استشاري: عملية تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات بنسبة70%



قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تحويل المسار في الأوزان الكبير فعالة للغاية، لأنها تُقلل كمية الأكل، وتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل لـ70%.



وتابع "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن تحويل المسار مناسبة جددًا لمرضى السكر من النوع الثاني، لأنها تقلل امتصاص الدهون والسكريات، وتعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي مرة أخرى.



ولفت إلى أن تحويل مسار المعدة تجرى من خلال المنظار من خلال فتحات صغيرة، وفترة الإقامة في المستشفى لا تزيد عن 12 ساعة، ومن الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الخروج من المستشفى بـ24 ساعة.



وأضاف أن عمليات السمنة من خلال التقنيات الحديثة تجرى في وقت صغير، ولكنها في حاجة إلى خبرة جراحية كافية للوصول إلى نتائج أعلى من المتوقع، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة آمنة لكافة الأعمار والأوزان المختلفة.



