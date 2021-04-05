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محكمة أمريكية تبطل دعوى ضد ترامب تتعلق بحجب نقاده على "تويتر"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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أبطلت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، حكما قضى بأن الرئيس السابق ترامب انتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي من خلال حظر منتقديه على "تويتر".

 

وكتب القاضي كلارنس توماس، اليوم الاثنين، رأيا من 12 صفحة يؤكد موافقته على رفض المحكمة للقضية.

 

والدعوى رفعت في عام 2017 بعد أن قام حساب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بحظر سبعة أشخاص قاموا بنشر تغريدات ينتقدون فيها ترامب على حسابه.

 

واعتبرت المحاكم الفيدرالية الأدنى أن حساب ترامب هذا على "تويتر" يشكل منتدى عاما وأن منع منتقديه ينتهك حرية التعبير المحمية من الدستورية الأمريكية.

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