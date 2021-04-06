لتنمية الأسرة ومتابعة استعدادات شهر رمضان.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

شهدت أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين، نشاطا مكثفا، لتنمية الأسرة المصرية، ومتابعة استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم.





في البداية، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، حيث وجه بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، كما عقد اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، لمتابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم.





المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

إلى ذلك عقد السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.





شهد الاجتماع استعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.





ووجه الرئيس بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار، كما وجه باستكمال كل جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.





كما تم استعراض الإطار الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك مختلف الأجهزة المختصة، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيا وسكانيا وصحيا وثقافيا، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائيا على ظاهرة ختان الإناث.





كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خصوصا بالدول متشابهة الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.





توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان

كما عقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





تناول الاجتماع متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.





ووجه الرئيس بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا.





واستعرض الدكتور علي المصيلحي المبادرات المختلفة لوزارة التموين والمعارض الرئيسية والفرعية والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية لجميع المواطنين، خصوصا الشرائح الأكثر احتياجا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، فضلا عن عرض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي للشهور المقبلة من السلع التموينية الأساسية.





كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية آخر الاستعدادات بالمراكز والمدن في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتنسيق الذي تم مع كلٍ من وزارة التموين والمحافظين بشأن توفير السلع وإقامة المعارض وشوادر البيع التابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.



