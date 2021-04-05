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موسيماني يحسم مصير أجايي في الأهلي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من رحيل النيجيري جونيور أجايي عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.


ويرفض موسيماني، الاستغناء عن جونيور أجايي في نهاية الموسم الجاري، لأنه ركيزة أساسية في التشكيلة الحمراء.

وأشارت التقارير، إلى أن أجايي لا يفكر في الرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل اعتماد بيتسو موسيماني عليه بشكل أساسي بالفترة الأخيرة.

وتابعت التقارير أنه مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع جونيور أجايي مؤخرا من أجل تمديد عقده مع الفريق.

ويلعب جونيور أجايي في صفوف النادي الأهلي منذ قدومه من الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2016.

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