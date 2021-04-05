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التربية والتعليم تكشف حقيقة تدريس رموز الهيروغليفية في المناهج الدراسية (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، حقيقة تدريس رموز الكتابة الهيروغليفية في المناهج الدراسية في العام المقبل.

وقالت "نوال" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن المناهج الحديدة تولي اهتمامًا خاصًا بالوعي الأثري والسياحي، مشيرًا إلى أنه تم البدء برياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي.

وأضافت أنه بداية من الصف الرابع الابتدائي سيتم تدريس بعض من الرموز الهيروغليفية العام المقبل، مستطردة "بدأنا في تقديم معالم الآثار وتاريخنا الفرعوني وتاريخ مصر على مدى العصور كلها وازاي نحترم الآثار ومعرفة أجدادهم ازاي وصلونا تاريخنا ومعرفة آثارنا، ومعرفة الكتابة الهيروغليفية هو نوع من مواكبة الحضارة لفهم واستيعاب وتقدير للحضارة وهذا سيتم وفق المناهج الدراسية".

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