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"الفقي" يفتتح مؤتمر "الصعيد يتغير" بحضور وزيري التنمية المحلية والتضامن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح مساء اليوم الأثنين الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر "الصعيد يتغير" الذي تنظمه المكتبة بأحد فنادق القاهرة، بحضور اللواء محمود شعراوي؛ وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلًا عن العاملين في الحقل الأهلي.

أكد الدكتور مصطفى الفقي أن المكتبة نظمت المؤتمر من منطلق شعورها بأن الصعيد هو المكون الأساس للحضارة المصرية الذي وفدت منه كل الدعوات للتنوير أمثال الدكتور طه حسين والعقاد والمراغي وجمال عبد الناصر، فالصعيد قدم نماذج مبهرة للوطن وأسهم أبناؤه في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية يولون اهتمامًا كبيرًا بالصعيد.
وأشار الفقي إلى أن المكتبة ستواصل القيام بدورها التنويري ودعم المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، فالمكتبة لا تنعزل عن الواقع فهي مؤسسة مصرية ذات طابع عالمي.

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