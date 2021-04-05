وزير التنمية المحلية: أنفقنا 345مليار جنيه لتطوير الصعيد منذ 2014

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ إن اهتمام الدولة بصعيد مصر أصبح ملموسًا من جانب المواطنين بهذه المحافظات، ففي عام 2008 أُنفق على محافظات الصعيد 8 مليار جنيه، وارتفع هذا المبلغ إلى 21 مليار جنيه في عام 2014، وفي الوقت الحالي أُنفق 56 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أُنفق في محافظات الصعيد منذ عام 2014 وحتى الآن 345 مليار جنيه.

وأشار شعراوي إلى خطة تطوير محافظتي سوهاج وقنا بتمويل من البنك الدولي، حيث قدم 500 مليون دولار وهو نفس المبلغ الذي ضخته الحكومة المصرية، ومنذ عام 2018 تم صرف 12 مليار جنيه على 3707 مشروع، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 6 مدن صناعية، وبالفعل بدأ العمل في 4 مناطق.



جاء ذلك خلال مؤتمر "الصعيد يتغير" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بأحد فنادق القاهرة، بحضور اللواء محمود شعراوي؛ وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلًا عن العاملين في الحقل الأهلي.



وحول مبادرة تطوير القرى؛ أوضح "شعراوي" أن البرنامج بدأ في 143 قرية بإجمالي 1.8 مواطن مستفيد وتم إنفاق ما يقرب من 4 مليار جنيه، وتوسعت المبادرة لتشمل 4600 قرية باستثمارات 515 مليار جنيه، وذلك على مدار ثلاث سنوات.

وشدد وزير التنمية المحلية أن المشروعات التي تنفذها الدولة في محافظات الصعيد ستكون بمثابة جهة جاذبة للسكان والباحثين عن فرص العمل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد باستمرار على توفير فرص العمل وتقليل البطالة، واستغلال التنمية الاقتصادية في وجه قبلي بصفة خاصة.

