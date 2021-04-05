"بـ200 مليون جنيه".. التحقيقات تكشف مفاجآت في سرقة موظف لـ60 هاتف آيفون بكرداسة

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل التحقيق مع موظف بداخل شركة هواتف محمول تحمل ماركة "آيفون"، أنه يدعى "س.س" في عقده الثاني من العمر وهو طالب، ويعمل بداخل الشركة موظف في "خدمة العملاء".



وأوضحت التحقيقات، أن المتهم سرق ٦٠ هاتف محمول يحمل ماركة (آيفون)، مستغلًا عمله بداخل الشركة، وقدرت مبالغ المسروقات لـ٢٠٠ مليون جنيه، وأنه كان حال التصرف فيهم وبيعهم، ولكن ضبط بالمسروقات.



وباشرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق مع موظف، لاتهامه بسرقة هواتف محمول تحمل ماركة(آيفون) من داخل شركة آيفون.



وأفادت التحقيقات الأولية، أن الموظف قام بسرقة عدد من هواتف محمول تحمل ماركة (آيفون) عن طريق الدخول إلى نظام الشركة بصفته أحد موظفيه في خدمة العملاء، وعندما اكتشف مديري الشركة أبلغوا عنه فورًا.



تلقي قسم شرطة كرداسة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام موظف بداخل شركة هواتف محمول، بسرقة هواتف محمول ماركة (آيفون)، عن طريق الدخول إلى نظام الشركة.



وأفادت التحريات، أن الموظف يعمل (خدمة عملاء) بداخل الشركة منذ فترة، مما سهل له لسرقة الهواتف، وسرق عدد من الهواتف المحمول، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات وحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمه واحيل إلى النيابة للتحقيق.

