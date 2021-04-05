التضامن الإجتماعي: برنامج تكافل وكرامة يستهدف 11مليون مواطن

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة وجهت البوصلة نحو الصعيد بهدف نقله من واقع اقتصادي هش، من خلال عدة مبادرات بمشاركة كافة قطاعات الدولة حيث يساهم بها أكثر من 10 وزارات، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف الإنسان والمكان، من خلال تحسين المرافق والخدمات التي تقدم، ومن بين 13 محافظة تستهدف المبادرات 11 محافظة في الصعيد، وهو ما يدل على أنه في بؤرة اهتمامات الحكومة.

وحول ملف الفقر؛ أشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المقدم من خلال "تكافل وكرامة" يستفيد منه 2.3 مليون أسرة بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا.



أما التأمينات والمعاشات فتقدم إلى 4.3 مليون مواطن بإجمالي 4.6 مليار جنيه مصري. وفي ملف التنمية الاقتصادية يتم ضخ 1.6 مليار جنيه سنويًا للتنمية الاقتصادية يستفيد منه 68% للصعيد و32% للوجه البحري.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الصعيد يتغير" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، اللواء محمود شعراوي؛ وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلًا عن العاملين في الحقل الأهلي.

