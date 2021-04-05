نسور قرطاج تحلق فى سماء مصر المفتوحة للجولف

حلق لاعبو منتخب تونس الشقيق نسور قرطاج فى سماء بطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف والتى ينظمها اتحاد الجولف حاليا بملعب نادى جولف مدينتى بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة .





واستطاع نسور قرطاج احتلال ثلاثة مراكز داخل المربع الذهبى ليقترب التوانسة من حمل كأس البطولة التاريخية التى انطلقت لاول مرة عام 1920 من داخل نادى الجزيرة .





وتصدر التونسي امين ناصر القمة بعد انتهاء اليوم الثانى وبعدما قدم اداءا راقيا مسجلا ضربتان تحت المعدل بعد ما سدد فى اليومين 140 ضربة ليخطف المركز الاول من لاعب منتخب مصر الوطنى فارس عبد العزيز الذى تراجع للترتيب الثانى بعدما سجل ضرباتان فوق المعدل مسددا 144 ضربة .

وجاء فى المركزين الثالث والرابع على التوالى التونسيان ايضا عزيز عزيز 3 ضربات فوق المعدل والياس برهومى 5 ضربات فوق المعدل.

اما حامل اللقب من العام الماضى اللاعب الدولى عبد المنعم الشافعى فقد حاء سادسا وسجل 6"ضربات فوق المعدل .

وفى منافسات الرواد تدور منافسة شرسة بين مصر وتونس ايضا على المركز الاول حيث تساوى كل من جلال العيارى وبطل مصر والعرب المخضرم عمرو ابو العلا فى عدد الضربات 12 ضربة فوق المعدل لكل منهما ويلاحقهما كل من سفير جنوب افريقيا بالقاهرة جوزيف نتسيكى والايطالى المخضرم مورتسيو سيكاريللو .

وتحسم الجولة الاخيرة غدا السبت تحديد الفائزين بالالقاب فى بطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف فى كل المنافسات .