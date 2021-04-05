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وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطلاع على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة تضخ استثمارات لتطوير وتنمية الريف المصري، وهو ما يجب أن يصاحبه تنمية في خصائص السكان بالريف.
وأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تنمية الأسرة، وتحسين جودة حياة المواطن، والارتقاء بخصائص السكان، لافتة إلى أنهم يستهدفون تدريب 2 مليون سيدة في مدة 3 سنوات على التمكين الاقتصادي.

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