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زراعة الاسكندرية تستعد لإطلاق منظومة " كارت الفلاح الذكى"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تستعد مديرية الزراعة بالإسكندرية لإطلاق منظومة "كارت الفلاح الذكى" برئاسة المهندس طارق ذكى، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، تحت اشراف المهندسة نجوان أحمد مسئول كارت الفلاح بالاسكندرية، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والانتاج الحربى، حيث تم الانتهاء من حوالى ٩٨% من تسجيل الاستمارات الخاصة بالمنظومة، بإجمالى عدد ٣٠٣٥١ جائز بالقطاعات الثلاثه الائتمان والاستصلاح والاصلاح الزارعى.

كما تمت ميكنة المديرية والادارات والقطاعات الزراعية بالكامل، وجارى الآن ميكنة الجمعيات الزراعية التابعة للمديرية، وتم استلام عدد ٥٦ تابلت للقائمين بالعمل فى الجمعيات الزراعية، والانتهاء من تسليم عدد ٥٦ ماكينة نقاط صرف الأسمدة بكل جمعية زراعية، وسوف يتم تدريب القائمين بالعمل بالمنظومة على طرق استخدام الاجهزة.

والجدير بالذكر؛ ان منظومة "كارت الفلاح الذكى"، " الكارت الذكى" هو إستبدال بطاقة الحيازة الورقية ببطاقة إلكترونية مبين بها المساحة الكلية للحائز والمساحة الفعلية المنزرعة، وهو يضمن حق المزارع فى وصول الاسمدة كاملة له دون التلاعب، أو تدخل عامل الفساد كما كان فى ظل النظام الورقى، وهو أحد المنظومات الجديدة التى اطلقتها الدوله لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقة.

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