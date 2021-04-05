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نجم ريال مدريد يطالب بالتخلص من هذا اللاعب من أجل مبابي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، عن رأيه في إمكانية إدخال البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الميرنجي، في صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لتقارير صحفية، بأن هناك سعي من سان جيرمان لطلب البرازيلي فينيسيوس، نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية مع مبابي.

وعلق فالدانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "لو كان الأمر بيدي، سأوافق على تلك الصفقة بكل تأكيد، فالأمر لا يقتصر على التعاقد مع أحد أكثر اللاعبين جاذبية وقوة في العالم فقط، ولكن أيضًا للتعاقد مع شخص في نفس العمر وفي نفس المركز".

ويرغب فريق  ريال مدريد ضم مبابي الصيف القادم، في الوقت الذي يحاول فيه سان جيرمان الإبقاء عليه وتجديد عقده، من الممكن أن يجبر الباريسيين على الاستسلام وبيع مبابي، تجنبًا لرحيله بشكل مجاني في الصيف التالي

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