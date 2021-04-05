نجم ريال مدريد يطالب بالتخلص من هذا اللاعب من أجل مبابي

كشف خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، عن رأيه في إمكانية إدخال البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الميرنجي، في صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقا لتقارير صحفية، بأن هناك سعي من سان جيرمان لطلب البرازيلي فينيسيوس، نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية مع مبابي.





وعلق فالدانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "لو كان الأمر بيدي، سأوافق على تلك الصفقة بكل تأكيد، فالأمر لا يقتصر على التعاقد مع أحد أكثر اللاعبين جاذبية وقوة في العالم فقط، ولكن أيضًا للتعاقد مع شخص في نفس العمر وفي نفس المركز".



