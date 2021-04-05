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مواجهات نارية.. تعرف على خصوم الأهلي المنتظرين في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، أن يتأهل إلى الدور ربع نهائي من البطولة ذاتها، بعدما تعادل أمام نظيره المريخ السوداني بهدفين لمثلهما.

الأهلي حصد 8 نقاط ليحسم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف سيمبا التنزاني الذي يتصدر الجدول برصيد 13 نقطة.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهات نارية في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه أحد أندية، الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي، والذي ستحدده القرعة المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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