زعيم كردي مسجون يدعو المعارضة التركية إلى التوحد ضد أردوغان (فيديو)

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زعيم كردي مسجون يدعو المعارضة التركية إلى التوحد ضد أردوغان (فيديو)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:18 م
أمنية فوزي
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دعا الزعيم الكردي صلاح الدين دمرداش المسجون منذ عام 2016 المعارضة التركية إلى الوحدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بما في ذلك رفع دعوى قضائية لحظر حزبه.
وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها، يؤكد أن دمرداش، قال إن معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة ويشكلوا تحالفا الآن بدلا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.
كما أشار التقرير، إلى دعوة دمرداش، إلى التوحد ضد الرئيس التركي، روفض سياسته التي تخم وصفها بالدمار والقمع، وكشف التقرير، عن إجراء استطلاع عن تراجع شعبية الرئيس التركي وانخافض نسبة الأصوات له ودعمه خلال المراحل المقبلة كرئيس لتركيا.
وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها، يؤكد أن دمرداش، قال إن معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة ويشكلوا تحالفا الآن بدلا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.
كما أشار التقرير، إلى دعوة دمرداش، إلى التوحد ضد الرئيس التركي، روفض سياسته التي تخم وصفها بالدمار والقمع، وكشف التقرير، عن إجراء استطلاع عن تراجع شعبية الرئيس التركي وانخافض نسبة الأصوات له ودعمه خلال المراحل المقبلة كرئيس لتركيا.
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