زعيم كردي مسجون يدعو المعارضة التركية إلى التوحد ضد أردوغان (فيديو)

دعا الزعيم الكردي صلاح الدين دمرداش المسجون منذ عام 2016 المعارضة التركية إلى الوحدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بما في ذلك رفع دعوى قضائية لحظر حزبه.



وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها، يؤكد أن دمرداش، قال إن معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة ويشكلوا تحالفا الآن بدلا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.



كما أشار التقرير، إلى دعوة دمرداش، إلى التوحد ضد الرئيس التركي، روفض سياسته التي تخم وصفها بالدمار والقمع، وكشف التقرير، عن إجراء استطلاع عن تراجع شعبية الرئيس التركي وانخافض نسبة الأصوات له ودعمه خلال المراحل المقبلة كرئيس لتركيا.

