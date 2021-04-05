صحة كفر الشيخ: الكشف على 2268 مواطناً بمستشفى الجلدية خلال أسبوع



أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2268 مواطنًا خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن صرف 22 قرار علاج على نفقة الدولة.



وأضافت سلام، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المستشفى أجرت 58 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 165 حالة صدفية وبهاق، فضلًا عن صرف علاج شهري لـ 50 مريض جذام، وفحص المخالطين لـ 26 من مرضى الجذام.