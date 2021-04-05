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قبل الشهر المبارك.. مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق لضبط المخالفين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1150) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.

حيث تم ضبط (3٫5 طن "دهون حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (20 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (10 طن "سكر حر "معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" – ماكينة تغليف وتعبئة "أدوات إنتاج") تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (3،46 طن ياميش "بلح مجفف") معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط ( 4 طن "مخللات"معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية – 2،500 طن ملح سياحات غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

كما ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة) بحوزته (1٫7 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت قيمتها بـ (9265 جنيه) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (4 طن حبيبات بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 2880 قطعة حذاء خفيف معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة "منتج نهائى") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأحذية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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