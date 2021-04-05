أحمد موسى يطالب بتوسعة محور الضبعة وزيادة الإنارة عليه (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محور الضبعة يحتاج إلى توسعة بسبب كثافة الحركة عليه، معربا عن أمنيته بتوسعة المحور إلى 6 حارات.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعض المواطنين أخبروني برغبتهم في إنارة محور الضبعة ليلا».



كما طالب بزيادة الخدمات على محور الضبعة، معلقا «موصلتش لآخر الطريق، لكن أعتقد أن كثرة الحركة عليه، أدت إلى احتياجه لزيادة الخدمات».

