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تعرف على العقوبة المتوقعة لـ حسن شاكوش لإدارته كافية بدون ترخيص

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن مطرب المهرجان الشهير حسن شاكوش، سيواجه عقوبتين لافتتاحه كوفي شوب بدون ترخيص، بشارع أنور المفتي بحي شرق مدينة نصر.

وأوضح المصدر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن “شاكوش” سيواجه أول عقوبة وهي التجمهر والتجمعات وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع “المصدر” أن العقوبة الثانية الذي يواجهها مطرب المهرجان الشهير، إدارة كافية بدون ترخيص، وتكون عقوبتها بجسب قانون المحليات، وهي غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وكانت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، داهمت عددا من المقاهى والكافيهات، خلال حملات أشرف عليها أحمد أنور، رئيس الحي، تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومن بينها كافية المطرب حسن شاكوش.

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