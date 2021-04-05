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رسميًا - هدف شيكابالا الأفضل في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي في مرمى  مولودية الجزائر ضمن أفضل الأهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لأفضل ٤ أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

وشهدت اختيارات كاف تواجد هدف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك على رأس القائمة التي ضمت الثلاثي زمانجا سوز لاعب فيتا كلوب، كلاتسو اتشاما لاعب سيمبا التنزاني، محمد بن رمضان لاعب الترجي التونسي.

وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ٥ يوليو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد ٥ نقاط، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز على تونجيت السنغالي في الجولة المقبلة، بجانب فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر، من أجل الصعود إلى دور الثمانية من البطولة.

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