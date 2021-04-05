محافظة القاهرة تصدر بيانا بشأن غلق "كافيه" حسن شاكوش



وكشف نائب المحافظ، أن أحد هذه المقاهي، يمتلكها مطرب شعبي شهير (ح.ش)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، مع متابعة من اللواء مدير قطاع الشرق.



داهمت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، عددا من المقاهى والكافيهات، خلال حملات أشرف عليها أحمد أنور، رئيس الحي، تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية في بيان له، أن الحملات أغلقت وشمعت ٩ مقاهي مخالفة بشارع أنور المفتى بشرق مدينة نصر، مع إزالة جميع الإشغالات والتند الأمامية بالمساحات الأمامية الحرة للعقارات والتى لايجوز استغلالها، بالإضافة، إلى شكاوى السكان وتضررهم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق.