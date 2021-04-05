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تواجد جنش.. الكشف عن أفضل تصديات الحراس بالجولة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن أفضل تصديات حراس المرمي في الحولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والذي جاء خلالها تصدي جنش حارس مرمي الزمالك كأفضل التصديات أمام المولودية الجزائري.

 ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لافضل التصديات وشملت ثلاثة حراس مرمي خلال هذه الجولة ووصفتهم بالأفضل.

 وجاء تصدي توفيق موساوي حارس شباب بلوزداد ضمن أفضل التصديات أمام مازيمبي الكونغولي ، وفي نفس المباراة اختار الاتحاد الافريقي تصدي حارس مازيمبي ابراهيما بوسو مونكورو كتصد مميز إلي جانب تصدي جنش في اخر لحظات مباراة المولودية الجزائري .

وفاز فريق الزمالك على فريق مولودية الجزائر بهدفين دون رد احرزهما أوباما وشيكابالا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ٥ يوليو ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليرفع رصيده إلي النقطة الخامسة في المركز الثالث .

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