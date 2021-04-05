مدرب الفراعنة يكشف تفاصيل إرتداء صلاح لشارة القيادة بدلاً عن النني

كشف طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن تفاصيل ارتداء محمد صلاح لشارة القيادة في مباراة منتخب مصر الاخيرة، على الرغم من تواجد محمد النني على أرض الملعب.





وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "واقعة تنازل محمد النني عن الشارة لصلاح كانت تصرف شخصي منه.. تعاملنا مع مسألة شارة القائد بهدوء وتم التعامل مع الأمر بالأقدمية، وصلاح من أول معسكر قال أنه لا يهتم بهذا الأمر، وقائد الفريق الحقيقي لا يتعلق بالشارة"





وتابع: "أشعر أن الإعلام لا يساندنا أشعر أننا مظلومين ولا يوجد فرحة عندما ينتصر المنتخب، نحن جيدين في التعامل مع الإعلام وأنا بالتحديد، لكن هناك مشاكل غير مفهومة وواقعة النني غير صحيحة بالمرة لقد أدى عمليات الإحماء وتدرب عقب نهاية المباراة".





وأكمل: "مشاركة عمر جابر على حساب النني في التبديلات التي حدثت أمام كينيا كان بهدف استغلال الطرد لأنه أفضل أمام المرمى ولو نتذكر قبل المعسكر عمر جابر سجل هدف من تسديدة قوية.









وعن استبعاد يوسف أوباما ومحمد إبراهيم قال: "كانا من الأسماء الموجودة في قائمة المنتخب، اخترنا 52 لاعبًا في البداية كلهم يستحقون التواجد، لكن فكرنا لمباراة كينيا ثم جزر القُمر كان يستدعي زيادة عناصر الوقت على حساب صانع الألعاب، وليس هما فقط من استحقا التوجد فهنا أيضًا أحمد عبدالقادر لاعب سموحة".



