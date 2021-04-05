يوسف عويس يشارك في "أنا وبنات خالتي" أول مسرحية عن فيروس كورونا

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يوسف عويس يشارك في "أنا وبنات خالتي" أول مسرحية عن فيروس كورونا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:32 م
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انضم الممثل الشاب يوسف عويس، لأسرة مسرحية “أنا وبنات خالتي” بطولة الفنان رضا ادريس وإخراج علي رزق، والمقرر انطلاقها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.
مما لا شك فيه ان ظروف جائحة فيروس الكورونا غيرت مفاهيم الحياة عند العديد من البشر، وجعلت أفراد العائلة الواحدة يكتشفون بعضهم البعض من جديد، وتسرد مسرحية "أنا و بنات خالتي" كل ما مر به المواطن المصري مع عائلته وخاصة الرجال ومعاناتهم أثناء فترة الحظر في اطار كوميدي، وتعد العمل الفني الأول الذي يتحدث عن الجائحة.
ويقول يوسف عويس: "المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر".
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