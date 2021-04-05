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يوسف عويس يشارك في "أنا وبنات خالتي" أول مسرحية عن فيروس كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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انضم الممثل الشاب يوسف عويس، لأسرة مسرحية “أنا وبنات خالتي” بطولة الفنان رضا ادريس وإخراج علي رزق، والمقرر انطلاقها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.

مما لا شك فيه ان ظروف جائحة فيروس الكورونا غيرت مفاهيم الحياة عند العديد من البشر، وجعلت أفراد العائلة الواحدة يكتشفون بعضهم البعض من جديد، وتسرد مسرحية "أنا و بنات خالتي" كل ما مر به المواطن المصري مع عائلته وخاصة الرجال ومعاناتهم أثناء فترة الحظر في اطار كوميدي، وتعد العمل الفني الأول الذي يتحدث عن الجائحة.

 

ويقول يوسف عويس: "المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر".

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