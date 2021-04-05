إل جي تعلن التوقف عن صناعة الهواتف الذكية

أعلنت شركة إل جي “LG” الكورية، عن إغلاقها قسم الهواتف الذكية حول العالم في 31 يوليو المقبل، وذلك في خطوة متوقعة بعد تراجع الشركة على مدار السنوات الماضية في قطاع الهواتف الذكية وتعرضها لخسائر متتالية.





وأكدت إل جي اليوم التقارير الكثيرة التي ظهرت في الأشهر السابقة عن هذا الأمر – التي سبق ونفتها بنفسها الأسابيع الماضية قبل أن تعود لتؤكد صحتها اليوم.





ويُعد هذا الخبر صادم لمحبي إل جي والهواتف الذكية، لاسيما وأن الشركة استمرت بتقديم ابتكارات وأفكار متنوعة في عالم الهواتف الذكية كان أخرها LG Wing. كما أنها كانت تعمل على هاتف قابل للف لكن مشروعها سيتوقف ولن يرى النور بعد هذا الإعلان.





تقول الشركة الكورية في بيانها إنها ستستمر بتطوير التقنيات المتعلقة بالهواتف الذكية مثل الجيل السادس بالرغم من توقفها عن صناعة وتطوير الهواتف الذكية بنفسها.



