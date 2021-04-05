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ثنائي الزمالك ضمن التشكيل الأفضل بالجولة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي - رامي بشاي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل غياب لاعبي الأهلي فيما تواجد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وزميله في الفريق فرجاني ساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى: ريكاردو جوس صن داونز الجنوب أفريقي

خط الدفاع: دياو الظهير الأيسر لفريق حوريا الغيني، ثنائي الدفاع محمود الونش وسيكو كامارا مدافع حوريا، ريفي فروسلر الظهير الأيمن لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد، بيرنارد باركر لاعب كايزر تشيفز.


الهجوم: لويس مكسوين وكلاتوس تشاما ثنائي سيمبا التنزاني وسيف تيري لاعب المريخ السوداني.

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