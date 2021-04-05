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رئيس الوزارء يكشف موعد تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه قد تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.
 
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.
 
وأضاف مدبولي أنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا إلى انه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائي

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