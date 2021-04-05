"الديهي" يفجر مفاجأة صادمة وفضيحة مدوية للإخوان

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن منصور عباس، قائد تنظيم الإخوان في الأرض الفلسطينية المحتلة عرب 48، دخل الانتخابات بقائمة انتخابية تسمى الحركة الإسلامية الموحدة والتي فازت بـ 4 مقاعد، ودخل في تحالف مع بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن هذه مفاجئة مدوية صادمة تمثل فضيحة مكتملة الاركان للإخوان المسلمين.





وتابع، أن منصور عباس، وافق على التحالف مع بنيامين نتنياهو لمساعدته في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الإخوان المسلمين ينقذوا نتنياهو، وهي المركب التي استقلها نتنياهو وقدموا له طوق نجاة للاستمرار في إدارة الحكومة الإسرائيلية، منوهًا بأن علاقة الإخوان بالحركة الصهيونية علاقة موثقة، موضحًا أن هناك حاخام إسرائيلي قال في تصريح له أن تحالف "نتنياهو" مع الإخوان أفضل لإسرائيل من التحالف مع اليسار.





وتحدى إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان، وجميع قيادات حماس والإخوان المسلمين في إسرائيل للخروج لتكذيب ونفي هذا الحديث.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن انتخابات الكنيست الإسرائيلي انتهت بحصول حزب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي على 59 صوت، وهذا لا يمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديد، والذي يستلزم حصوله على 61 صوت، وحتى يتمكن من تشكيل الحكومة بحث عن قائمة يأتلف معها لمساعدته في تشكيل الحكومة الجديدة.