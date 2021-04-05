وزير التعليم: نخدم من يريد أن يتعلم.. وكثيرون يطالبون بإلغاء الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يخدمون من يريد أن يتعلم، ولكن البعض يرفض التعلم والتقييم، معلقًا: "إيه المفهوم عن موضوع التعليم، إذا كان مش هنتعلم ومش هنمتحن".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن فيروس كورونا وضع نوع من الضغط على وعي البعض، لافتًا إلى أن هناك مقاومة من قبل البعض لوسائل التعلم والاختبارات الجديدة وعدم وجود غش.



وأضاف أن كثير من أولياء الأمور يطالبون بإلغاء الامتحانات وإنجاح الطلاب، وتصل نسبتهم إلى حوالي 80%.



