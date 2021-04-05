وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع انتاج 50 الف سيارة كهربائية سنويًا (فيديو)

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن ديون شركات قطاع الاعمال كان يصل لـ40 مليار جنيه، ومعظم هذه الديون لجهات حكومة، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت إعداد تسويات بـ33 مليار جنيه، وجاري العمل على تسديد الباقي بإذن الله.



وتابع "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الوزارة تعمل على اعداد مصنع لإنتاج 50 ألف سيارة كهربائية في العام الواحد، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإجراء دراسة جدوى لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، وتوصلنا إلى بعض الحوافز.



وأشار إلى أن المواطن الذي يستخدم السيارات بشكل يومي، فمن الممكن أن يقوم بتركيب محطة شحن صغيره في منزله تقدر قيمتها 300دولار، ومن خلال يستطيع شحن السيارة 7 ساعات، وهذه يكفي لكي تسير السيارة الكهربائية من 400 لـ500 كيلوا أما المحطات العامة فتوفر الشحن بسرعة تصل لـ4 ساعات.



ولفت إلى أن تعريفة شحن السيارة الكهربائية ستكون 167 قرش للكيلو الوات في الساعة، وهذا يعني ان شحن 10آلاف كيلو يوفر ما يقرب من 5.5آلاف جنيه عنجد شحنها بالبنزين.

