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الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد "هيلدسهايم" الألمانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجوم الإرهابي على أحد مساجد مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، أول أمس السبت، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية بجدران ونوافذ المسجد.

وأعرب الأزهر عن استنكاره الشديد وقلقه من تصاعد وتيرة التحريض العلني ضد المسلمين، وزيادة أعداد الهجمات التي تستهدف دور العبادة والمنشئات الإسلامية في أوروبا، فضلا عن منازل المسلمين وأماكن تواجدهم.

واكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية في الآونة الأخيرة مؤشر خطير والسكوت عنه لابد وأن يكون موضع إدانة واستنكار من حكماء العالم، داعيا المجتمع الدولي لمجابهة هذه الاعتداءات بشتى الطرق الممكنة حفاظًا على أمن واستقرار المجتمعات.

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