12 توجيها من وزيرة الصحة بشأن مواجهة كورونا (انفوجراف)

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماع اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ "كول كونفرانس".



اتخذت الوزيرة في الاجتماع عدة قرارات توضحها "الفجر"، كالآتي:



_ التوجيه بسرعة الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة كافة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية



_ استعداد وجاهزية كافة المستشفيات بـ محافظات الصعيد لاستقبال الحالات المُصابة بفيروس كورونا



_ راجعت الوزيرة عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين"



_ كما راجعت بيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "تانكات" الأكسجين بالمستشفيات



_ توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي بمستشفيات الجمهورية



_ توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية



_ التوجيه بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا



_ راجعت الوزيرة نسب إشغال هذه المستشفيات التي تُعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة



_ وجهت الوزيرة بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية



_ تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا



_ استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات كورونا



_ عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين

