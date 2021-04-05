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معلومات مفيدة عن النيازك.. تعرف عليها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر النيزك جسيم يوجد في النظام الشمسي خارج غلاف الأرض، ويتكون من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة، ونقدم فيما يلي معلومات مفيدة عن النيازك.

ولكن عند دخول النيزك إلى الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض والمرور في أجواء الأرج ثم الإختفاء، يطلق عليه اسم الشهاب أو "الشهاب الساقط". 

أما إذا وصل النيزك كوكبنا ولامس سطح الأرض، فإنه في هذه الحالة يعرف باسم الحجر النيزكي.

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