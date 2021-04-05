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صدمة في صفوف بوروسيا دورتموند قبل مواجهة مانشستر سيتي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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تلقى  نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضربة موجعة اليوم الإثنين، وذلك بعد أن أعلن  غياب لاعب خط وسطه جادون سانشو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.


غاب سانشو عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب إصابات عضلية، ولم تتضمن قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا اسم اللاعب.

كما خلت القائمة من اسم آكسل فيتسل، ودان آكسل زاغادو، للإصابات أيضاً.

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