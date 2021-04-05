الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





ويرغب المارد الأحمر، في الاحتفاظ بخدمات لاعبه صلاح محسن مهاجم الفريق، وتجديد عقده خاصةً أنه من ضمن العناصر التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلًا.





ومن المنتظر أن ينتهي عقد محسن داخل القلعة الحمراء، بنهاية الموسم المقبل، ويسعى المارد الأحمر لإنهاء ملف تجديده قبل نهايته.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



