موجز البرلمان| "الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري



شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى والمحال من مجلس النواب.





ويستهدف مشروع القانون إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.





مبدئيا.. "الشيوخ" يوافق على قانون نقابة المهندسين



وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.



ويهدف مشروع القانون إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.



كما يهدف إلى وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.





"الشيوخ" يُعلن أسماء ممثلين الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس



شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعلان رئيس المجلس 6 ممثلي هيئات أحزاب برلمانية بالمجلس، عقب تلقيه إخطارا بأسماء هؤلاء.



وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة: إن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولي، ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأن حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبد العال، ممثلا للهيئة البرلمانية.



وأشار رئيس المجلس إلى أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا للهيئة البرلمانية.



ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.







برلمانية: تطالب الحكومة بتخصيص شاشات عرض بمترو الأنفاق لعرض موكب المومياوات الملكية



طالبت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتخصيص شاشات عرض في مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد والمتاحف؛ لعرض الإنجازات التاريخية وموكب نقل المومياوات الملكية وكافة الأخبار المُتخصصة للسياحة المصرية.



وأكدت عبد الله، خلال البيان الصادر لها، أن حدث نقل المومياوات الملكية لم يخرج عنه خطأ واحد، وهو حدث عالمي من الخيال الفني، قائلا: "ما شاهدناه يليق بحضارة مصر، وأول مرة مصر تُخاطب العالم عن حضارتها، ومصر قوية بنقل حفل المومياوات بهذه الطريق".



وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تداول هذا المشهد الحضاري بين الحين والأخر؛ ليتم مشاهدته من قبل جميع المواطنين، فضلا عن ضرورة سرده للأطفال؛ لكي يدركون قوة وعظمة الدولة المصرية في تكريم الفراعنة والعظماء، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية ليست مجرد دولة تاريخية فحسب بل جاءت أولًا في الكتب السماوية ثم جاء التاريخ ليضيفها إلى الدخول من أبوابه.

