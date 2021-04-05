مدرب مصر السابق يرفض الهجوم على شريف إكرامي

رفض ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب الأسبق، موجة الهجوم الموجهة ضد شريف إكرامي، حارس بيراميدز بعد مباراة فريقه بالأمس





وقال السيد في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "جميع الحراس يخطئون هذا وارد وطبيعي لأننا في النهاية بشر، وهذه الانتقادات التي توجه لاكرامي سببها جمهور الأهلي لأنه يعتقد أن شريف هو السبب الرئيسي لرحيل رمضان صبحي، بالإضافة إلى أنهم يعتقدوا أن بيراميدز انشئ ليتحد النادي الأهلي دائما".



