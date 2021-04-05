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مدرب مصر السابق يرفض الهجوم على شريف إكرامي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب الأسبق، موجة الهجوم الموجهة ضد شريف إكرامي، حارس بيراميدز بعد مباراة فريقه بالأمس

وقال السيد في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "جميع الحراس يخطئون هذا وارد وطبيعي لأننا في النهاية بشر، وهذه الانتقادات التي توجه لاكرامي سببها جمهور الأهلي لأنه يعتقد أن شريف هو السبب الرئيسي لرحيل رمضان صبحي، بالإضافة إلى أنهم يعتقدوا أن بيراميدز انشئ ليتحد النادي الأهلي دائما".

يذكر أن شريف اكرامي قد تسبب بشكل واضح في خسارة بيراميدز من الرجاء المغربي بالأمس بعدما تسبب في إحراز هدف عكسي في مرماه وظهر بأداء متواضع، في اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية.

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ضياء السيد شريف إكرامي بيراميدز يخسر بيراميدز الاهلي

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