وزير التنمية المحلية: الصعيد في قلب وعقل الرئيس السيسي

وقال اللواء محمود شعراوي إن المتابع لحجم وطبيعة الاستثمارات الحكومية في صعيد مصر سيكتشف أن هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر كانت دوما في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاضرة بقوة في تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي 2018-2022.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمتها مكتبة الأسكندرية بعنوان " الصعيد يتغير" بحضور عدد من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من الخبراء والمثقفين والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعرض جهود التنمية من الدولة في الصعيد منذ عام (2014 – 2021).



وأشار وزير التنمية المحلية إلي اهتمام الدولة والرئيس والحكومة بالصعيد يأتي تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة اهلها في مشروعات التنمية وفى اولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.



وحول ملامح استثمارات الدولة في الصعيد خلال الفترة من (2014-2021 )، قال " شعراوي " إن حجم الاستثمارات الكلية للدولة المصرية في صعيد مصر بلغت حوالي 343 مليار جنيه، وهناك تزايد مستمر في حجم الاستثمارات السنوية الموجهة للصعيد، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد العشرة من حوالي 8 مليار جنيه سنويا في 20092010، الي 21 مليار جنية في 20142015، وصولا إلى 41 مليار جنية سنويا في 20202021، وهو ما يمثل أكثر من 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.



وأوضح اللواء محمود شعراوي أن اجمالي استثمارات برامج التنمية المحلية والمبادرات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة بلغت حوالي 48 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من 2014 الي 2020 في المحافظات العشرة، مشيرًا الي استثمارات برامج التنمية المحلية جاءت في صدارة الاستثمارات باجمالي 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجي رصف الطرق المحلية والإنارة العامة، وهو ما يتكامل مع الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الطرق الإقليمية ومحاور التنمية التي تحظي باهتمام الرئيس، وقال شعراوي ان استثمارات التنمية المحلية اسهمت في تعزيز الاتصالية الجغرافية وتمكين المواطنين من الوصول لمحاور التنمية الطولية والعرضية.



وحول برنامج النظافة وادارة المخلفات الصلبة قال شعراوي إنه حظي بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت أكثر من 6 مليار جنيه وذلك بهدف دعم منظومة النظافة والتي وجه الرئيس السيسي نحو الاهتمام بها وتطويرها وتوفير البنية الاساسية اللازمة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، فضلا عن برامج الاطفاء والمرور ودعم الوحدات المحلية التي استحوذت على استثمارت بحوالي 5 مليار جنيه.