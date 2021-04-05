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"التموين" تزف بشرى سارة لـ المواطنين بشأن معارض أهلا رمضان (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد 27 معرضا رئيسيا لـ أهلا رمضان في المحافظات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أقل نسب خصم يحصل عليها المواطن 18 % وأقصى نسبة 28 % وهناك سلاسل تجارية تزيد نسب الخصم عن المحدد.

وأضاف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن 168 شركة عارضة في المعرض الرئيسي لأهل رمضان ونسب الخصب بها تصل لـ 35 %.
ولفت إلى أن أكثر من 106 قوافل تجوب المحافظات لتوزيع السلع والمنتجات الأساسية المتواجدة في معرض أهلا رمضان، موضحا أن الأسعار في انخفاض منذ 2017.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها للانضمام لمعارض أهلا رمضان، مؤكدا انه سيتم الالتزام بأسعار استرشاديه لـ 14 سلعة.
واختتم المهندس أيمن حسام الدين، أن هناك 24 قافلة تتكون كل منها من 10 سيارات بغرض وصول السلع والمنتجات لكافة القرى والنجوع.

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