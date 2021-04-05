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"الديهي": تجربة مصر في محاربة الهجرة الشرعية تُدرس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تجربة مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية قدوة وتُدرس لأي دولة في العالم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن دور مصر فيما يخص منع الهجرة غير الشرعية تاريخي، لافتًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل أكبر تحدي يواجه أوروبا والعالم أجمع، موضحًا أن الهجرة غير الشرعية تكون نتيجة النزاعات المسلحة والحروب الفقر والعنصرية والمذابح.

وأكد "الديهي"، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، ورد به عدد من الاشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.


وشدد، على أن مصر بها 6 مليون لاجئ من معظم الدول ولا يوجد بمصر مخيمات للاجئين أو تعامل انتقائي، فنحن نقدم ما يليق بالشعب المصري وقمنا بفتح بيوتنا واقتصادنا لهم للتعايش معنا.

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