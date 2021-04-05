قال مدرب بروسيا دورتموند إيدن تيرزيتش، إن "فريقه يرغب في تعويض خسارة موجعة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مطلع الأسبوع، بتقديم أداء قوي أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء".



وقدم الفريق الألماني عروضاً مخيبة في الأسابيع الأخيرة وخسر يوم السبت 1-2 أمام منافسه المباشر على المركز الرابع إينتراخت فرانكفورت ليتأخر عنه بسبع نقاط في المركز الخامس وباتت تحوم شكوك بشأن مشاركة دورتموند في دوري الأبطال الموسم المقبل.



وتسببت هذه الخسارة في انتقادات لاذعة من هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الذي قال إن "الفريق يفتقر إلى الروح القتالية مع تزايد التكهنات أيضاً بشأن احتمال رحيل المهاجم إرلينغ هالاند".



ويعني الغياب عن دوري الأبطال الموسم المقبل خسارة الملايين من اليورو التي يحصل عليها النادي من المشاركة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.



وقال تيرزيتش "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب أداء الفريق يوم السبت. الانتقادات التي وجهت للفريق عادلة ويجب أن نتقبلها.. الفريق يملك امكانات كبيرة وحان الوقت الآن لإظهارها. سيتي أقوى فريق في العالم حالياً ويملك امكانات مذهلة. سيكون تحدياً كبيراً لكننا وصلنا بعرقنا ومجهودنا إلى هذا الدور ويتعين أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراتين".



وسيفتقد دورتموند جهود المصاب جيدون سانشو وكذلك يوسف موكوكو الذي استبعد في وقت سابق اليوم حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الأربطة.



وقال تيرزيتش إنه لا يتوقع عودة سانشو، الغائب منذ الشهر الماضي، في مباراة الإياب الأسبوع المقبل لكن الدولي الإنجليزي بدأ يركض ثانية.



ويستضيف دورتموند منافسه سيتي إياباً الأسبوع المقبل وقال المدرب الألماني إن "فريقه يجب أن يتعامل مع طريقة لعب المنافس التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة".



وأضاف "سيستحوذ سيتي على الكرة ويجب أن نقبل هذا الأمر. يسعى سيتي لإنهاك المنافس لخلق مساحات. عندما نحصل على الكرة يجب أن نركض وبعدها لن يكون بوسعهم إيقافنا".