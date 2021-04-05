طارق شوقي: نحاول استعادة التعليم الذيتم اختطافه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البعض يحاول أن يجد أقصر الطرق للحصول على شهادة بدون تعلم، متابعًا: "نحاول أن نستعيد التعليم الذي تم اختطافه بهذه الأفكار".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن البعض يرى المنصات التعليمية "عبء"، لافتًا إلى أن نسبة من لم يغشوا في الامتحانات لا تتجاوز 20%.



وأشار إلى أن كثيرون ليس لديهم رغبة في التعلم، والبعض يبحث عن النجاح فقط.

