Advertisements

طارق شوقي: نحاول استعادة التعليم الذيتم اختطافه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البعض يحاول أن يجد أقصر الطرق للحصول على شهادة بدون تعلم، متابعًا: "نحاول أن نستعيد التعليم الذي تم اختطافه بهذه الأفكار".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن البعض يرى المنصات التعليمية "عبء"، لافتًا إلى أن نسبة من لم يغشوا في الامتحانات لا تتجاوز 20%.

وأشار إلى أن كثيرون ليس لديهم رغبة في التعلم، والبعض يبحث عن النجاح فقط.

أخبار تهمك

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية على رادار الأهلي بأوامر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يوجه بتوفير السلع الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخفضة

منذ أقل من ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على خصوم الأهلي المنتظرين في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:47 م

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

وزير الرى الأسبق: مصر تمتلك ورقة غير مستغلة حتى الآن لإخضاع إثيوبيا

08:45 م

الأهلي يُقرر تجديد عقد نجم الفريق

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج