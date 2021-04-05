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صلاح عبدالله وصبري فواز من كواليس "قصر النيل"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان صلاح عبد الله، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من كواليس مسلسله "قصر النيل" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

حيث نشر "عبدالله" الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام"، وعلق لجمهوره: “من موقع تصوير #قصر_النيل ومجرد سؤال للمناقشة وبالراحة عليا وخدوني على قد عقلي وذاكرتي وماتنسوش تشوفوا برومو #إشتقنالَك على صفحتي ورمضان كريم فكونوا كرماء😂 #السؤال هوه صلاح الدين يوسف شاهين_هوه صلاح الدين الأيوبي اللي درسناه وذاكرناه؟!”.


مسلسل "قصر النيل" من بطولة النجمة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صلاح عبدالله، عمر السعيد، أحمد مجدى، سامي مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوى وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.

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قصر النيل صلاح عبدالله صبري فواز

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