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10 إبريل.. انطلاق الملتقى الثانى لسلامة الغذاء والدواء بالقاهرة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الغذاء الصحى والدواء الآمن لكل أبناء الشعب المصري؛ أعلن الإعلامى صبحى الحفناوى المنسق العام لحملة المشروع القومى لسلامة الغذاء، أن


ينطلق فى العاشر من إبريل المقبل، الملتقى الثانى لسلامة الغذاء والدواء، بالقاهرة تحت شعار "صحتك فى غذائك"، بمشاركة عدد من الجهات والشركات المعنية بسلامة الغذاء والدواء فى مصر.

وقال صبحى الحفناوى المنسق العام لحملة المشروع القومى لسلامة الغذاء، إن الملتقى يعتبر ثانى فاعليات المشروع القومى للغذاء الآمن لكل المصريين الذى تم إطلاقه فى ديسمبر 2018، موضحًا أن الملتقى الأول للغذاء الصحى الذى عُقد بالقاهرة يناير 2019 حقق نتائج إيجابية جدًا فى توجيه أنظار الوزارات والهيئات المعنية بأهمية توفير الغذاء الصحى والدواء الآمن للحفاظ على صحة الإنسان فى مصر.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مبادرة تحمل شعار "الغذاء الصحى والدواء السليم حق أصيل لشعب مصر".

يذكر أن صبحى الحفناوى، أعلن عن انطلاق المشروع القومى للغذاء الآمن لكل المصريين تحت شعار "صحتك فى غذائك" فى أوائل شهر ديسمبر 2018، ولاقى المشروع أصداء واسعة وتضامن كبير من جميع الأجهزة الرقابية التى نجحت فى ضبط آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية الفاسدة.
يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الغذاء الصحى والدواء الآمن لكل أبناء الشعب المصرى.

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